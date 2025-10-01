В Екатеринбурге отдадут под КРТ еще 10 площадок, одна из них – с памятником архитектуры

В обозримой перспективе в программу комплексного развития территорий (КРТ) в Екатеринбурге будет включено еще 10 площадок. Об этом заявил на панельной сессии XII Международного строительного форума «100+ TechnoBuild» замглавы города Рустам Галямов.

Чиновник добавил, что одна из площадок включает знаковый для Екатеринбурга объект культурного наследия, однако какой именно, не сказал.

Отметим, в центре Екатеринбурга находится несколько знаковых объектов, судьба которых на данный момент неясна. Среди них – гостиница «Исеть», в реставрацию которой, в частности, планировали вложиться коммунальные олигархи Бобров и Биков. Алексей Бобров сейчас, напомним, находится под арестом по обвинению в мошенничестве.

Екатеринбург, Елена Владимирова

