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Вторник, 17 июня 2025, 15:22 мск

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В Екатеринбурге не снижается количество аварийных домов, несмотря на темпы расселения

Общая площадь аварийного жилого фонда в Екатеринбурге составляет 125 тысяч квадратных метров. В 2024 году в рамках муниципальной программы было расселено 239 семей, застройщики содействовали переселению еще 98 семей. В общей сложности переселенцам было предоставлено более 12 тысяч квадратных метров новой жилплощади. Об этом сообщил директор департамента экономики Алексей Прядеин, выступая с отчетом на заседании комиссии по городскому хозяйству в думе.

Тем не менее, несмотря на темпы отселения, аварийных домов в городе меньше не становится. «Жилой фонд стареет, и каждый год появляются дома, которые признаются аварийными. Поэтому возникает дисбаланс. При этом расселение у нас идет по графику, на сегодня выполнено уже 70% от плана муниципальной программы», – пояснила представительница мэрии.

В рамках корректировки бюджета-2025 чиновники получат еще 100 миллионов рублей на расселение из ветхих домов. Эти деньги будут полностью освоены, заверили в мэрии.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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