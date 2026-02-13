На Уралмаше построят детский сад и спортплощадку в рамках КРТ

Администрация Екатеринбурга утвердила проект планировки территории жилой застройки в районе улиц Бакинских Комиссаров, Калинина и переулка Симбирского.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, на проектируемом участке в 2 гектара вместо ветхих зданий построят два многоэтажных дома общей жилой площадью около 86 тысяч квадратных метров. В них смогут проживать почти 2,5 тысячи человек.

Кроме того, на территории появятся детский сад на 125 мест и большая спортивная площадка на 390 квадратных метров. Для жителей обустроят паркинги. Суммарно уральцы смогут оставить там 470 машин. Планируется, что строительство завершится в первой половине 2030 года.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube