
Пятница, 13 февраля 2026, 16:43 мск

Новости Екатеринбург

На Уралмаше построят детский сад и спортплощадку в рамках КРТ

Администрация Екатеринбурга утвердила проект планировки территории жилой застройки в районе улиц Бакинских Комиссаров, Калинина и переулка Симбирского.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, на проектируемом участке в 2 гектара вместо ветхих зданий построят два многоэтажных дома общей жилой площадью около 86 тысяч квадратных метров. В них смогут проживать почти 2,5 тысячи человек.

Кроме того, на территории появятся детский сад на 125 мест и большая спортивная площадка на 390 квадратных метров. Для жителей обустроят паркинги. Суммарно уральцы смогут оставить там 470 машин. Планируется, что строительство завершится в первой половине 2030 года.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

