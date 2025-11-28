российское информационное агентство 18+

Пятница, 28 ноября 2025

В Екатеринбурге осталось 133,4 тысячи кв. м аварийного жилья

На сегодня в Екатеринбурге общая площадь ветхого и аварийного жилья составляет 133 393 квадратных метров.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, из них 27,6 тысячи квадратных метров, или 21%, входят в границы территорий, подлежащих комплексному развитию (КРТ).

В городе также проводятся мероприятия по отселению жителей и сносу более 150 аварийных домов. С 2021 по 2025 годы свои жилищные условия улучшили более 1100 семей.

Кроме того, в Екатеринбурге есть маневренный жилищный фонд. Недавно глава города Алексей Орлов принял решение о строительстве нового многоквартирного дома для переселения граждан из аварийного жилья.

Екатеринбург, Елена Владимирова

