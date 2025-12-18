российское информационное агентство 18+

Четверг, 18 декабря 2025, 11:04 мск

В Екатеринбурге определили новую площадку КРТ – там построят школу

В Екатеринбурге в начале 2026 года будет проведен аукцион на жилую застройку в районе улицы Бебеля по программе комплексного развития территорий (КРТ). Соответствующее постановление подписал мэр Алексей Орлов.

Площадь участка более 11 тысяч квадратных метров. Сейчас там расположены пять жилых домов 1951-1953 годов постройки. Их планируется снести, а жильцов расселить. На этом месте построят новые дома, а также детский технопарк и спортивный объект. Кроме того, будущий инвестор должен разработать проектно-сметную документацию для строительства школы № 4 с углубленным изучением отдельных предметов. Предполагается также масштабное благоустройство территории: обновление дорог, пешеходных переходов, строительство бульваров, и велодорожек, озеленение, установка общественных туалетов.

Начальная цена земельного участка на аукционе составит более 277 тысяч рублей, шаг аукциона – 13 877 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе мэрии. На данный момент в Екатеринбурге реализуют 30 проектов КРТ на общей площади 240 гектаров.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

© 2025, РИА «Новый День»

