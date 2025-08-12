российское информационное агентство 18+

Цена за право застроить старый квартал на Эльмаше на торгах выросла в 95 раз

Право на комплексное развитие территории в Орджоникидзевском районе Екатеринбурге ушло с торгов за 51,5 млн рублей при начальной цене в 543,7 тысячи. Сумма выросла почти в 95 раз.

Речь идет об участке площадью 22 204,6 кв. м, расположенном в квадрате улиц Бабушкина – Корепина – Стачек рядом с районной администрацией. Само это здание сохранится. Сносить будут двухэтажные жилые дома 1940-х годов постройки.

На сайте торгов говорится, что в аукционе участвовали три застройщика: ООО «Екатнеострой», ООО «Специализированный застройщик «Ривьера-Инвест-Екб» и ООО «Специализированный застройщик «Жилой комплекс «Дом на Первомайской». Победителем стал последний.

Екатеринбург, Елена Владимирова

