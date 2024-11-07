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Четверг, 7 ноября 2024, 12:49 мск

Новости Екатеринбург

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На Эльмаше снесут старые дома рядом со зданием администрации района

Администрация Екатеринбурга определила еще одну площадку на Эльмаше под комплексное развитие территории.

Согласно постановлению, к реновации предлагается участок в границах улиц Бабушкина – Корепина – Стачек – Краснофлотцев. Его общая площадь составит 19 896 квадратных метров. В пресс-службе мэрии уточнили «Новому Дню», что сносить будут только двухэтажные дома, а расположенные рядом здание администрации Орджоникидзевского района (один из архитектурных символов Эльмаша) и три жилых дома в три, четыре и пять этажей сохранятся.

Второй участок под КРТ находится по другую сторону перекрестка улиц Корепина и Бабушкина и занимает почти 2308 квадратных метров. Там сейчас один старый двухэтажный дом.

Вместо снесенных домов, которые построили в 1940-х годах, появятся детский сад на 150 мест, пока еще неопределенный спортивный объект и жилые дома. На площадках также находятся два объекта гражданской обороны. Что с ними делать, решит специальная комиссия Росимущества: сооружения либо ликвидируют, либо отстроят заново. На весь проект отводится 15 лет.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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