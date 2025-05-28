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Среда, 28 мая 2025, 14:51 мск

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Вместо двух старых домов на Московской построят ЖК с паркингом

В районе перекрестка улиц Московской – Гурзуфской в рамках программы КРТ возведут новый жилой комплекс.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, пока пространство площадью 4,1 тысячи кв. м занято двумя домами, построенными в 1953 году. Вместо них инвестор возведет жилой комплекс, где смогут поселиться почти 350 семей. Вокруг здания обустроят паркинг минимум на 117 машин.

Помимо строительства девелопер займется и капитальным ремонтом детского сада № 338, расположенного поблизости. В рамках работ предполагается увеличение его вместимости.

Реализовать проект предполагается до 2030 года.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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Екатеринбург, Урал, Недвижимость, Общество, Россия, Экономика, Реновация,