Еще один квартал на Втузгородке отдают под застройку – там есть дом-памятник

Еще один квартал на Втузгородке уйдет под застройку. Его особенность в том, что там есть объект культурного наследия. Речь идет о квартале в границах улиц Комсомольской, Первомайской, Студенческой и Технологической. Как передает «Новый День», сейчас там находятся, в основном, деревянные бараки и двух- и трехэтажные дома старой застройки. Один из них – ОКН, жилой дом с магазином и детсадом на ул. Комсомольской, 29, построенный в 1951 году по проекту архитектора Николая Жеманова.

Ранее вице-мэр города Рустам Галямов анонсировал застройку квартала в рамках программы КРТ в центре Екатеринбурга, где в том числе находится объект культурного наследия, однако он не уточнял, о каком конкретно участке идет речь.

Отметим, что не все жильцы квартала согласны с грядущим расселением и сносом зданий. Как сообщили «Новому Дню» жильцы одного из домов по улице Комсомольской, они намерены голосовать против включения их адреса в проект реновации.

Добавим, этот квартал уже собирались отдать под застройку в рамках программы комплексного развития территории в 2021-м году, однако, по сведениям агентства, тогда не нашлось инвестора, который вложился бы в развитие этого участка. Кто сейчас будет строить в этом квартале Втузгородка, решится в ходе торгов.

Екатеринбург, Елена Сычева

