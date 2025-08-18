«К хрущевкам пока не подступаемся», – Главархитектура ответила на вопрос о судьбе пятиэтажек

Программа комплексного развития территорий (КРТ) в Екатеринбурге в обозримом будущем не затронет хрущевки.

Об этом заявил на пресс-конференции, отвечая на вопрос «Нового Дня», директор департамента архитектуры Екатеринбурга – главный архитектор города Руслан Габдрахманов.

«К хрущевкам мы пока не подступаемся. Хрущевку мы вовлечем, только если она станет аварийной», – сказал чиновник.

Напомним, ранее руководитель по региональному развитию бизнеса «Ростелекома» на Урале Владислав Поручаев заявил, что «умные дома» массово появятся в столице Урала только тогда, когда старые дома снесут. «Существующий жилищный фонд оцифровать, сделать его умным – задача непростая. Для минстроя, управления инфраструктуры, которые этим занимаются, это вопрос нескольких лет. Либо будем ждать, пока он выйдет из эксплуатации, мы его снесем, по программе реновации построим новый, и там уже все будет классно. Это горизонт минимум лет 20, по моим оценкам», – сказал он.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

