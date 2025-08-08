«Лет через 20», – эксперт ответил, когда умные дома станут массовым явлением

Умные дома в Екатеринбурге смогут стать массовым явлением только после того, когда старый жилой фонд уступит место новому.

Об этом заявил, отвечая на вопрос «Нового Дня», руководитель по региональному развитию бизнеса «Ростелекома» на Урале Владислав Поручаев. «Существующий жилищный фонд оцифровать, сделать его умным – задача непростая. Для минстроя, управления инфраструктуры, которые этим занимаются, это вопрос нескольких лет. Либо будем ждать, пока он выйдет из эксплуатации, мы его снесем, по программе реновации построим новый, и там уже все будет классно. Это горизонт минимум лет 20, по моим оценкам», – сказал он.

По мнению генерального директора ООО «Аконс Девелопмент» Алексея Обрезкова, возможности цифровизации старого жилфонда очень ограниченны. «Неумные дома умными не станут никогда. Очень глубокая интеграция нужна, вывернуть весь дом наизнанку и снова собрать, чтобы сделать его умным», – считает Обрезков.

Екатеринбург, Елена Владимирова

