На Урале начнет действовать новая программа расселения аварийных домов

Более 400 человек смогут переехать из аварийного жилья в рамках первого этапа новой программы расселения, которую утвердил губернатор Свердловской области Денис Паслер. Об этом сообщает департамент информационной политики.

«Программа разработана для домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года. Уже в текущем году на ее реализацию направят 790,6 миллиона рублей, в том числе 282,7 миллиона рублей из средств Фонда развития территорий, 500 миллионов рублей из областного бюджета и 7,9 миллиона рублей из местных бюджетов. Эти средства позволят более чем четырем сотням уральцев получить новое, комфортное жилье. Расселение аварийного фонда – одна из приоритетных задач, которую ставит перед нами губернатор Денис Паслер. Мы планируем системно подойти к ее решению, чтобы у людей появлялись достойные условия для жизни», – сказал министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Григорий Сурганов.

Первый этап пройдет в 12 муниципалитетах, среди которых семь опорных населенных пунктов: Асбест, Дегтярск, Ирбит, Нижний Тагил, Качканар, Кушва, Нижняя Тура, Первоуральск, Полевской, Ревда, Тавда и Тугулым.

На этом этапе планируется расселить 434 человека из 28 домов общей площадью 7,8 тысячи квадратных метров. Новая программа позволит поэтапно решать проблему аварийного жилфонда и станет продолжением системной работы по улучшению жилищных условий уральцев.

Ранее в Свердловской области были переселены более 31 тысячи человек из 508,2 тысячи квадратных метров аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года.

Региональная программа реализуется при поддержке Фонда развития территорий РФ и отвечает задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни» по сокращению непригодного для проживания жилищного фонда.

Ранее Денис Паслер рассказал об успешном опыте Свердловской области по участию в реализации проекта комплексного развития территории (КРТ), который также направлен на улучшение жилищных условий людей. Сейчас в стадии подготовки и реализации находятся 30 проектов комплексного развития территорий с общим градостроительным потенциалом более 2,4 миллиона кв. м жилья в Новоуральске, Среднеуральске, Белоярском, Нижнем Тагиле, Богдановиче, Красноуфимске и Екатеринбурге.

Екатеринбург, Елена Владимирова

