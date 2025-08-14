российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 14 августа 2025, 10:15 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Территорию в Завокзальном микрорайоне отдали под реновацию

В Екатеринбурге выставили на торги право заключения договора на комплексное развитие территории в границах улиц Майкопской – Армавирской – Подгорной.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, площадь участка составляет более 59 тысяч квадратных метров. Начальная цена лота – более 716 тысяч рублей, а шаг аукциона – более 35 тысяч рублей.

На территории находятся 15 зданий, в том числе 2 аварийных дома. Все они построены в конце 1950-х – 1960-х годах. По итогам аукциона девелопер получит возможность снести 11 из них, чтобы возвести современный жилой комплекс. Екатеринбуржцев, владеющих квартирами в зданиях или снимающих их в социальный наем, расселят. Также в квартале построят детский сад на 250 мест и универсальный спортивный объект. Кроме того, инвестор за свой счет разработает проектную документацию для строительства корпуса школы № 119.

Срок реализации проекта – 11 лет.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Реновация

Цена за право застроить старый квартал на Эльмаше на торгах выросла в 95 раз / В Екатеринбурге не снижается количество аварийных домов, несмотря на темпы расселения / Вместо двух старых домов на Московской построят ЖК с паркингом / Началось заселение первого дома, построенного в рамках реновации (ФОТО) / В ближайшее время Екатеринбург выставит на аукцион пять участков под КРТ / На Уралмаше вместо домов 1940-х годов построят новое жилье и детский сад / Вокруг больницы № 41 вырастет новый жилой квартал / В Пионерском поселке начался снос шести старых домов

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Недвижимость, Общество, Россия, Экономика, Реновация,