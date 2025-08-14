Территорию в Завокзальном микрорайоне отдали под реновацию

В Екатеринбурге выставили на торги право заключения договора на комплексное развитие территории в границах улиц Майкопской – Армавирской – Подгорной.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, площадь участка составляет более 59 тысяч квадратных метров. Начальная цена лота – более 716 тысяч рублей, а шаг аукциона – более 35 тысяч рублей.

На территории находятся 15 зданий, в том числе 2 аварийных дома. Все они построены в конце 1950-х – 1960-х годах. По итогам аукциона девелопер получит возможность снести 11 из них, чтобы возвести современный жилой комплекс. Екатеринбуржцев, владеющих квартирами в зданиях или снимающих их в социальный наем, расселят. Также в квартале построят детский сад на 250 мест и универсальный спортивный объект. Кроме того, инвестор за свой счет разработает проектную документацию для строительства корпуса школы № 119.

Срок реализации проекта – 11 лет.

