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Пятница, 14 марта 2025, 15:07 мск

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Реставрация гостиницы «Исеть» начнется через несколько лет

Дата начала реставрации памятника конструктивизма гостиницы «Исеть» пока неизвестна. Нужны многочисленные юридические процедуры.

Об этом рассказал «Новому Дню» инвестор проекта Алексей Бобров. «Мы находимся в стадии попытки юридической очистки этого объекта. Достаточно много ограничений. Должно быть решение правительства о передаче памятника в областную собственность. Дальше должно распорядиться МУГИСО. Там есть обременение арендой, все, как всегда, непросто, – рассказал Алексей Бобров. – То есть нужно обследовать состояние памятника и достичь какого-то соглашения с теми арендаторами, которые там есть. После того, как будут произведены все юридические процедуры, мы будем переходить, как мы сегодня с вами говорили, в процедуры охранной грамоты и инженерных изысканий. Здание в каком состоянии? Оно выживет или не выживет? Все это тянется, бывает, годами».

Как уже писал «Новый День», гостиница «Исеть» когда-то была обычным общежитием для одиноких сотрудников НКВД и командированных. Жилой комплекс, который называют Городком Чекистов, строился в Свердловске в начале 1930-х годов. Доминантой стало 11-этажное здание подковообразной формы на углу Ленина – Луначарского.

На первом этаже здания был универмаг, пункты приема почты и заказов на ремонт мебели. Работала фабрика-кухня для обеспечения питания жителей квартала, потому что в самих квартирах кухонь не было. В качестве общежития «Исеть» просуществовала до 1958 года, а в 1962-м после реконструкции здесь открыли гостиницу на 97 номеров. Сначала она носила название «Спорт». На крыше здания в советские годы размещалась крупная надпись «Вперед к коммунизму». Проработала гостиница до 2002 года, затем – с 2006 по 2013 годы. С тех пор здание пустует, за исключением первого этажа, где расположены рестораны.

В начале 2022 года вице-губернатор Дмитрий Ионин рассказал, что к восстановлению гостиницы «Исеть» проявили интерес компании Артема Бикова и Алексея Боброва.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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