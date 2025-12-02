Гостинице «Исеть» будут искать новых инвесторов – старые за решеткой

Один из символов Екатеринбурга, памятник конструктивизма гостиница «Исеть» осталась без инвесторов – несколько лет назад власти региона заключили соглашение с «Деловым домом на Архиерейской», входящим в группу влияния олигархов Алексея Боброва и Артема Бикова, однако после уголовных дел в отношении топ-менеджмента корпорации СТС, включая самого Боброва, который сейчас находится под арестом, на планах по реконструкции под эгидой «ДДАрха» окончательно поставили крест.

При этом, как поясняли еще весной этого года представители СТС, объект непростой с точки зрения обременений и ограничений. «Мы находимся в стадии попытки юридической очистки этого объекта. Должно быть решение правительства о передаче памятника в областную собственность. Дальше должно распорядиться МУГИСО. Там есть обременение арендой – все, как всегда, непросто. То есть нужно обследовать состояние памятника и достичь какого-то соглашения с теми арендаторами, которые там есть. После того как будут произведены все юридические процедуры, мы будем переходить, как мы сегодня с вами говорили, в процедуры охранной грамоты и инженерных изысканий. Здание в каком состоянии? Оно выживет или не выживет? Все это тянется, бывает, годами», – пояснял ранее «Новому Дню» Бобров.

Отметим, в 2021 году уральские СМИ сообщали, что концессией интересуется компания «Маяк» экс-депутата Владимира Конькова, однако никаких подтверждений этому не нашлось. Сейчас поисками нового инвестора должно будет заняться областное Мингосимущества, уточняет «Новый День».

Добавим, что в Екатеринбурге есть примеры, когда памятники передавали частникам, однако их едва ли можно назвать удачными. Так, власти отдали в распоряжение застройщика «Сторинг» старинную усадьбу Железнова на улице Розы Люксембург. В итоге вплотную к постройке фирма возвела гигантский стеклянный офисник. В восстановление самой усадьбы бизнесмены должны были вложить 380 млн рублей и открыть в 2024 году бутик-отель с рестораном, однако по факту там пока открылся только бар, который работает с осени прошлого года.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube