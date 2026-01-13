В мэрии рассказали, что делать, если дом попал в программу КРТ

Администрация Екатеринбурга продолжает утверждать зоны, которые будут застраивать по программе комплексного развития территории (КРТ). Накануне стало известно, что чиновники отдали под застройку участок на Вторчермете – старые дома там снесут, жильцов расселят, а на месте построят новый квартал с детским садом и спорткомплексом.

Отметим, что программа КРТ предусматривает проведение общих собраний собственников (ОСС) жилья – именно они решают судьбу дома, причем достаточно 2/3 голосов, чтобы снести или сохранить здание. В упомянутой выше зоне на Вторчермете не будут расселять девятиэтажку на Селькоровской, 64а.

В пресс-службе администрации города сообщили «Новому Дню», что собственники домов в зонах, планируемых под КРТ, получают уведомления, как правило, их рассылают через управляющие компании или Центр муниципальных услуг. Однако собственно собрания организует администрация, все хлопоты, связанные с процессом ОСС, остаются на чиновниках: задача владельцев жилья только высказаться за или против.

Напомним, право заниматься участком под КРТ выкупается застройщиками на специально организованных торгах.

