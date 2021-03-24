Закон о реновации, подписанный Евгением Куйвашевым, вступит в силу 3 апреля

Губернатор Свердловской области подписал закон о реновации. Документ опубликован сегодня на портале правовой информации и в официальной газете органов власти. Он вступит в силу 3 апреля.

Закон был подписан Евгением Куйвашевым 19 марта, но опубликован только сегодня. Соответственно он вступит в силу спустя 10 дней, то есть 3 апреля 2021 года.

В документе перечислены основные понятия – что такое комплексное развитие территории жилой застройки (та самая реновация), комплексное развитие территории нежилой застройки, объект капитального строительства и так далее. Также указаны полномочия Законодательного собрания, правительства и губернатора Свердловской области в вопросах реновации. Здесь, в частности, указано, что порядок реализации всего этого масштабного проекта должно будет отдельно разработать и утвердить правительство, оно же будет утверждать адресные программы, на основании которых будут сносить или реконструировать здания. Из документа следует, что все дома на территории комплексной застройки будут поделены на категории: часть будут сносить под застройку, другие смогут изъять «для государственных и муниципальных нужд» (такая практика есть и сегодня – прим. ред.).

Что касается компенсации жильцам домов, которые будут сносить, детально этот вопрос также еще предстоит доработать. Но в законе указано, что при расселении неаварийного дома граждане смогут за доплату приобрести жилье большей площади, в качестве доплаты можно будет использовать маткапитал и иные выплаты. Проживающие в социальном жилье получат взамен также социальное жилье. Тем, кто занимает комнату (комнаты) в коммунальной квартире, должны будут выделить отдельную квартиру – в собственность или по договору социального найма.

Напомним, закон о комплексном развитии территорий или «закон о реновации» заксобрание Свердловской области приняло 16 марта. За проголосовали 37 депутатов, против – всего 4. Ранее первый заместитель губернатора Александр Высокинский – а именно он будет отвечать за реализацию программы в области – говорил, что первыми под расселение попадут двух- и трехэтажные дома.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 24.03.21

В лесах Свердловской области проснулись медведи. / Развязку у «Калины» не закроют для движения транспорта во время реконструкции. / В пандемию Covid-19 свердловчане стали меньше болеть и умирать от туберкулеза. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»