Заксо приняло закон о реновации: 37 – за, четверо – против

Депутаты заксобрания 37 голосами за при четырех голосах против приняли законопроект о комплексном развитии территорий (КРТ), который называют также законом о реновации.

Докладчик, первый замгубернатора Александр Высокинский, зачитал основные положения законопроекта. В частности, он объяснил, что документ разграничивает полномочия губернатора, областного правительства, заксобрания и местных администраций. В дальнейшем понадобится принять еще около 9-11 нормативных актов, так как законопроект по большей части рамочный.

Депутаты, пожелавшие задать вопросы, в основном интересовались, будут ли защищены законные интересы собственников жилья, чьи дома попадут в адресную программу КРТ. Высокинский заверил, что если больше 30% собственников жилья выступят против включения дома в программу КРТ, дом будет автоматически вычеркнут из нее.

Во время обсуждения против выступили Александр Ивачев, Александр Ладыгин, Евгений Зяблицев, Егор Шаламовских.

Кроме того, Высокинский несколько раз подчеркнул, что к каждому конкретному кварталу будет разработан свой подход. «Найти единый подход для всех – не-воз-мож-но, – заявил замгубернатора. – Права граждан не должны быть ущемлены». И пригласил депутатов присоединиться к правительству для дальнейшей разработки нормативных документов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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