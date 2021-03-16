Первый секретарь обкома КПРФ в первом чтении проголосовал за реновацию

Сегодняшнее голосование в заксо по поводу законопроекта о реновации обсуждалось достаточно активно, но уже в первом чтении стало ясно, что проект пройдет: за было отдано 37 голосов, против – 4. Поскольку во время интернет-трансляции обычные пользователи видят только число голосов за и против, а не фамилии конкретных депутатов, может возникнуть путаница.

Как уже сообщал «Новый День», в первом чтении за проголосовали 37 депутатов, против – 4. Однако первый секретарь обкома КПРФ Александр Ивачев написал в соцсети, что голосов против было пять: его собственный, коммунистов Аксенова и Ладыгина, а также эсеров Шаламовских и Юланова, и привел скрин монитора своего рабочего компьютера, где голосов против действительно пять.

Однако в распоряжении «Нового Дня» оказался еще один скрин, где голосов против – четыре, как и было заявлено. Это Аксенов, Ладыгин, Шаламовских и Юланов, на что Ивачеву уже указали подписчики.

Ивачев пояснил «Новому Дню», что его позиция – однозначно против законопроекта о реновации, просто голосуя он случайно ошибся кнопкой.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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