Территории реновации будут отражены в генпланах городов

Депутаты заксобрания приняли в первом чтении изменения в областной закон об объектах, подлежащих отображению на документах территориального планирования, – в частности, на схеме территориального планирования Свердловской области и на генеральных планах городов и поселений.

Как пояснил председатель комитета по жилищной политике Валентин Лаппо, после вступления закона в действие на схемах появятся территории комплексного развития (реновации), в отношении которых такие решения будут приняты областным правительством или администрацией муниципалитетов. Закон принимается для приведения областного законодательства в соответствие с федеральным. 36 депутатов проголосовали за, три – воздержались.

Напомним, на прошлом заседании заксо приняло рамочный закон о реновации. Докладчик, первый замгубернатора Александр Высокинский, зачитал основные положения законопроекта. В частности, он объяснил, что документ разграничивает полномочия губернатора, областного правительства, заксобрания и местных администраций. В дальнейшем понадобится принять еще около 9-11 нормативных актов. Депутаты, пожелавшие задать вопросы, в основном интересовались, будут ли защищены законные интересы собственников жилья, чьи дома попадут в адресную программу КРТ. Высокинский заверил, что если больше 30% собственников жилья выступят против включения дома в программу КРТ, дом будет автоматически вычеркнут из нее.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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