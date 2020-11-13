Проекты УГМК стали победителями «Строительного триумфа» (ФОТО)

Сразу несколько проектов, реализуемых предприятиями УГМК, стали победителями VI конкурса достижений и инноваций в сфере недвижимости «Строительный триумф». АО «Уралэлектромедь», представившее на конкурс четыре объекта музейного комплекса УГМК (здание авиационной техники, парадного расчета и новые корпуса музеев военной и автомобильной техники), получило специальный приз в номинации «Объект, изменивший качество городской среды». А ЖК «Макаровский» от компании «УГМК-Застройщик» стал лучшим жилым комплексом бизнес-класса Екатеринбурга.

«Для нашего предприятия победа в престижном конкурсе является значимой. Это высокая оценка эффективной и профессиональной работы всех причастных служб завода», – отметил директор по строительству и реконструкции АО «Уралэлектромедь» Вадим Миронов.

В одном из объектов музейного комплекса – здании парадного расчета на площади 3 310 м2 разместилась экспозиция, в которой представлены ходовые образцы военной техники периода 1930-40-х гг.: грузовые машины, различные модификации бронеавтомобилей, легендарные танки Т-34-76, Т-35, КВ-1, разработанные в годы войны танки Т-34-85, самоходные установки СУ-76, ИСУ-152, а также различные образцы колесной техники и артиллерии. Архитектурный облик здания выдержан в стиле эпохи 40-х годов ХХ века. Для движения гусеничной техники внутри уложено галтованное брусчатое покрытие, внешне напоминающее Красную площадь в Москве. Постоянная температура воздуха поддерживается автоматизированной системой кондиционирования и вентиляции, что позволяет экспонировать технику круглогодично.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОАО УГМК, АО «Уралэлектромедь» трижды отмечалось жюри конкурса «Строительный триумф». В 2018 году предприятие было награждено дипломом за «Лучший социальный объект» (выставочный центр музея автомобильной техники «XX век Авто») и удостоилось призового места в номинации «Лучший промышленный объект» в 2019 году – за строительство второй очереди цеха электролиза меди.

Жилой квартал бизнес и элит-класса «Макаровский» компания «УГМК Застройщик» начала возводить в 2017 году. В 2018 году было завершено строительство первой очереди первого этапа комплекса. К концу 2019 года были полностью завершены первая очередь, второй этап и вторая очередь квартала – элитный дом и многосекционный дом бизнес-класса; строительство дома бизнес-класса III очереди планируется завершить к концу этого года, а строительство IV очереди завершится до конца 2022 года. Инфраструктура ЖК «Макаровский» предусматривает фитнес-клуб с бассейном Gold`s Gym Ekaterinburg, медицинский центр, детский центр развития «Мир открытий», супермаркет, салон красоты, рестораны, винотеки.

«Девелоперы сегодня не просто возводят квадратные метры, а создают образ жизни. «Осознанное строительство» для девелоперов означает, что во главе всего стоит будущее жителей проектов и города в целом, их жизненные сценарии, их комфорт. Победа в конкурсе для нас большая честь. Уже несколько лет при возведении в Екатеринбурге жилья классов «элит», «бизнес» и «комфорт+» мы применяем стандарты девелопмента, ответственно относясь к территориям своего присутствия, обогащая и развивая их, сохраняя историю. И тем самым мы формируем новое качество жизни для наших резидентов. У нас есть чёткие стандарты, которых мы придерживаемся, и как социально ответственный бизнес мы проектируем самодостаточные, продуманные до мелочей жилые комплексы с полноценной инфраструктурой, своей «экосистемой». В итоге резиденты получают не просто квадратные метры, а пространство для полноценной жизни и саморазвития», – прокомментировал Евгений Мордовин, руководитель девелоперских проектов «УГМК-Застройщик».

Отметим, что Конкурс «Строительный триумф» учрежден Свердловским областным союзом промышленников и предпринимателей, Союзом строителей Свердловской области, Ассоциацией «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области», «Уральской палатой недвижимости», АСРО «Гильдия строителей Урала», НП «Российская Гильдия Управляющих и Девелоперов» (ГУД) при поддержке правительства Свердловской области и администрации Екатеринбурга.

Екатеринбург, новый День, Елена Васильева

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