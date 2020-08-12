Власти Екатеринбурга анонсировали реновацию застроенных районов

В администрации Екатеринбурга продолжается работа над Генпланом, который растянулся до 2041 года. Как сообщил вице-мэр по строительству Алексей Бирюлин, идеологию документа еще будут уточнять экспертные советы, но уже сейчас понятны основные принципы развития уральской столицы. Это компактность, полицентричность и приоритет для пешеходов и общественного транспорта. Расползание города по ширине будет стоить огромных финансовых затрат, поэтому в мэрии решили сосредоточиться на реновации существующей застройки.

«По нашему мнению, развитие застроенных территорий имеет сплошные преимущества. Мы, не хочу говорить «реновируем», мы реконструируем существующую застройку, ликвидируем ветхое жилье, отселяя из него людей, и попутно обновляем городское благоустройство. Реконструируем сети, дороги, социалку. Причем учреждения образования будем расширять за счет их территорий. То есть, либо сносить старое здание и на этом месте строить новое, либо делать пристрой. Какого-то [территориального] направления по развитию города нет. Один из глобальных проектов Генплана – городская электричка, сейчас активно обсуждаем ее со Свердловской железной дорогой. Электричка в течение часа будет ходить по кольцу, и будет связана с транспортными узлами, на которых можно будет пересесть на общественный транспорт, чтобы добраться до центра города», – рассказал Алексей Бирюлин.

Чиновник подчеркнул, что развитие отдаленных территорий, таких как микрорайоны Академический, Солнечный, требуют огромных инвестиций в инфраструктуру, а у муниципалитета часто нет на это средств. Поэтому от периферийной застройки Екатеринбург в будущем будет отказываться.

«Один миллион квадратных метров жилья требует вложения порядка 10 миллиардов из бюджета на развитие инфраструктуры. Моя позиция: житель города должен иметь возможность за 15 минут добраться до школы, детсада, спортивного центра или других объектов по своим потребностям. Для этого нужна транспортная инфраструктура, и поэтому ведутся переговоры с застройщиками для поиска баланса», – сообщил вице-мэр.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 12.08.20

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