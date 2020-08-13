Застройщик и архитектор объяснили смысл реновации: центр Екатеринбурга «уплотнят» коммерческими площадями

Реновация 35 центральных кварталов Екатеринбурга потребует крупных инвестиций, в том числе и бюджетных, но они вернутся: экономический эффект может составить 1,5 млрд рублей в год и даже больше.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили сегодня на пресс-конференции гендиректор компании «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев и Никита Демидов, архитектор бюро «Гордеев-Демидов».

По словам Никиты Демидова, в центре Екатеринбурга есть территория с огромным потенциалом, но она с каждым годом деградирует. «Если мы посмотрим на центральные кварталы, а их более 30, то они все со схожими параметрами – на улицах стоят здания – объекты культурного наследия, а в глубине квартала – зачастую стихийная застройка, деградирующая градостроительная ткань, – сказал он. – Но эти площади могут быть развиты так, что, если можно так выразиться, добавят городу – города, позволят увеличить его в два раза». Эксперт считает, что каждый центральный квартал после проведения реновации будет приносить бюджету по 50 млн рублей в год.

Сумма эта, по его концепции, складывается следующим образом. После реновации в каждом квартале появляется две-три тысяч кв. м новых коммерческих площадей (в эту категорию входят торговые и офисные центры, жилые апартаменты, гостиницы, заведения общепита, – прим. ред.). Налоговые поступления только от сдачи их в аренду принесут: 7 млн рублей по НДС, 2,5 млн рублей по налогу на прибыль, 36 млн – по налогу на имущество. И это еще не считая налогов от коммерческой деятельности арендаторов и подоходных налогов.

Валерий Ананьев уточнил, что в процессе реновации непременно должна участвовать администрация, в том числе и финансово. По его словам, себестоимость строительства сегодня – без учета сетей, без стоимости земли – 40 тысяч рублей за квадратный метр. Для района в 50 тысяч кв. м строителям необходимо минимум 2 млрд рублей. При реновации им нужна помощь – в финансировании расселения ветхого и аварийного жилья, реконструкции коммунальных сетей. «Если строитель вложит 100 тысяч рублей в один метр, то по какой цене ему продавать? Цена должна оставаться рыночной», – заявил он. По подсчетам Ананьева, 20-30 тысяч рублей на метр необходимо выделять из бюджета. Также он предложил включиться в процесс владельцам коммунальных сетей, которые заинтересованы в новых потребителях.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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