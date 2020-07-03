Жильцы многоэтажки заявляют, что застройщик «Брусника» занял их землю – люди пишут заявления в суд и прокуратуру (ФОТО, ВИДЕО)

В редакцию «Нового Дня» обратились жители одной из новостроек на Уктусе с жалобой на строительную компанию «Брусника». С их слов, компания обнесла забором участок земли, который принадлежит собственникам квартир уже построенного здания. Подробности – в нашем материале.

Конфликт жильцов и застройщика

Председатель правления ТСЖ «Гастелло, 3» Станислав Иванов рассказал «Новому Дню», что год назад возле их дома появился забор «Брусники». За ним оказалась и часть дороги, которая является единственным въездом во двор. Со слов Станислава, это участок около 3 метров в ширину. «Осталась для заезда во двор только одна полоса, что доставляет большие трудности, как для передвижения, так и для чрезвычайных ситуаций, например, в случае пожара», – говорит председатель правления ТСЖ «Гастелло, 3».

На огороженном участке «Брусника» поставила бытовки, рядом хранит спецтехнику. На этом месте должен появиться многоквартирник, который входит в проект создания ЖК «Шишимская горка».

«У них не хватает землеотвода. С этим, видимо, связано затягивание получения разрешения на строительство. И нам было предложено землю, которая располагается возле дома, – объединить с тем участком для общего пользования. Наши жильцы на собрании приняли отрицательное решение. После этого диалог с «Брусникой» закончился», – дополнил Иванов.

Собственникам квартир в доме на Гастелло, 3, принадлежит и земля под многоквартирником по праву общедолевой собственности. А также есть зона благоустройства – около 650 кв. м. Сюда входит и единственный въезд во двор, часть которого перегородила «Брусника» своим забором. Со слов председателя ТСЖ, строительная компания захватила порядка 120 кв. м.

«Мы опасаемся, что «Брусника» начнет строительство этого жилого дома, и при высокой степени готовности отвоевать эту землю мы уже не сможем, если она будет входить в минимальную санитарную зону дома. А учитывая ширину их участка – так и будет. И здесь мы уже не сможем повлиять, у нас просто эту землю перемежуют в ущерб реальным собственникам земли. Потеряем примерно 120-130 квадратных метров. При площади 650 кв. м – это ощутимый процент», – объясняет Иванов.

Из-за действий «Брусники» люди не могут заняться полноценным благоустройством придомовой территории. Иванов рассказал, что жильцы обращались в департамент государственного жилищного строительства, но там нарушений со стороны строительной компании не нашли. Переговоры с «Брусникой» тоже не внесли ясности в разрешение конфликта. Жители дома на Гастелло, 3, подали исковое заявление в суд, прокуратуру и повторную жалобу в департамент жилищного и строительного надзора.

В пресс-службе строительной компании «Брусника» прокомментировали ситуацию следующим образом: «Забором был огорожен участок будущей застройки. Сделано это было ради обеспечения безопасности жителей и ограничения доступа на площадку посторонних лиц. Забор установлен по существующему бордюрному камню и не препятствует проезду транспорта. Небольшая часть ограждения действительно проходит по самому краю участка ТСН на Гастелло, 3. Но устно мы согласовали это с представителями ТСН. В любом случае мы готовы к диалогу с собственниками земли и по его результатам принять решение о корректировке места установки ограждения».

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

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