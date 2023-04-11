Реконструкция гостиницы «Исеть» начнется уже в этом году

Реконструкцию объекта культурного наследия – гостиницы «Исеть» планируется начать уже в этом году.

Об этом заявил на пресс-конференции замгубернатора – глава МУГИСО Алексей Кузнецов. По его словам, есть несколько способов сохранить памятники архитектуры. Это отдать их в аренду, чтобы арендатор поддерживал их в должном состоянии, или передать в концессию. С гостиницей «Исеть» решили пойти по второму пути и включить ее в уставный капитал нового юридического лица.

«В этом году мы собираемся внести в уставный капитал нового юридического лица два объекта и наконец-то приступить к реконструкции гостиницы «Исеть». Это очень знаковый для города, очень красивый объект», – сообщил чиновник. Еще один объект культурного наследия, который планируется передать в уставный капитал нового юрлица, это Дом Печенкина на ул. Пушкина, 2.

Напомним, разговоры о поиске инвестора, который вложит средства в восстановление памятника конструктивизма, ходят с 2018-го, а сама гостиница была закрыта и перестала функционировать в 2013-м. Пять лет назад глава министерства инвестиционного развития Виктория Казакова говорила «Новому Дню», что интерес к проекту есть, однако соглашение так и не было заключено ни с кем. В 2021-м СМИ сообщали, что концессией интересуется компания «Маяк» экс-депутата Владимира Конькова, но никаких документов также не было подписано. В начале 2022 года говорили об интересе к «Исети» тюменских олигархов Алексея Боброва и Артема Бикова, но после начала СВО процесс заключения соглашения был приостановлен.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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