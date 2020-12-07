Власти до сих пор не нашли инвестора, который отремонтирует гостиницу «Исеть»

Гостиница «Исеть» в Екатеринбурге, которая является памятником конструктивизма, все еще не нашли концессионера, который восстановит уникальный объект. Это следует из распоряжения правительства региона о перечне объектов, которые в 2021 году планируется передать в концессию. В документе говорится, что проектной документации все еще нет, хотя бы ориентировочная сумма, которая понадобится на восстановление гостиницы, неизвестна.

Еще в начале 2019 года в министерстве инвестиций и развития Свердловской области «Новому Дню» рассказывали, что разрабатывают конкурсную документацию, чтобы заключить концессионное соглашение по «Исети». «Реализация проекта позволит сохранить право собственности за Свердловской областью, при этом обеспечит сохранение и восстановление архитектурного облика одного из знаковых объектов конструктивизма за счет инвестора», ‒ говорили «Новому Дню» в свердловском МИРе.

В нынешнем распоряжении правительства говорится уже не о восстановлении объекта культурного наследия, а о проведении работ по его сохранению.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 07.12.20

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