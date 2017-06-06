Вторник, 6 июня 2017, 15:21 мск

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Екатеринбург

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Подвалы Городка чекистов могут продать из-за двухмиллиардного долга Ельцин-центра перед областью

Подвалы Городка чекистов могут продать из-за двухмиллиардного долга Ельцин-центра перед областью

Часть подвальных помещений в Городке Чекистов планируется передать в хозяйственное ведение распорядительной дирекции МУГИСО, чтобы в дальнейшем сдать их в аренду, либо продать. Как передает корреспондент NDNews.ru, только что такое решение одобрили депутаты Заксобрания Свердловской области.

Объясняя необходимость такого шага, исполняющий обязанности главы МУГИСО Сергей Зырянов заявил, что это необходимо для получения дохода для покрытия убытков распорядительной дирекции МУГИСО. По его словам, средств у государственного предприятия не хватает, так как существенная доля объектов, находящихся в его хозяйственном ведении, на сегодняшний день вообще никак не используется. При этом дирекции нужны деньги хотя бы на то, чтобы привести здания в пригодный вид и потом их продать. Зырянов считает, что площади в Городке чекистов помогут решить эту задачу.

Общая площадь помещений Городка Чекистов, которые передаются в ведение РД МУГИСО – 728,2 квадратных метра. Они расположены по адресу: проспект Ленина, дом 69, корпус 10, литеры «А», «А2», «А3». Сейчас по адресу проспект Ленина, 69/10 располагаются Музей истории и археологии Урала, публичная библиотека и два ресторана.

Единственные депутаты, которые попытались возмутиться проектом правительства о передаче подвалов Городка чекистов в ведение РД МУГИСО, были коммунисты Вячеслав Вегнер и Александр Ивачев. 37 депутатов проголосовали «за», еще двое воздержались.

Добавим, что самый большой ущерб РД МУГИСО понесла от того, что она лишилась права взыскания долга с «Фонда Ельцина». Напомним, в конце октября 2016 года распорядительная дирекция МУГИСО в размере более 2 миллиардов рублей. Из-за этого долга дирекции МУГИСО очень сложно свести концы с концами.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 06.06.17

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