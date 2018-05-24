Екатеринбуржцы увидят обновленный облик гостиницы «Мадрид» через год (ФОТО)

Работы по реставрации заброшенной гостиницы «Мадрид» на Уралмаше начнутся примерно через год, а еще через три года она снова станет действующим отелем.

Об этом рассказал РИА «Новый День» руководитель проекта, замдиректора челябинской компании «Великий шелковый путь» Владимир Сучилов. Год назад компания заключила договор аренды здания сроком на 49 лет всего за 1 рубль в год, взяв на себя обязательства по его восстановлению.

В данный момент заканчивается работа по разработке концепции, на подходе – эскизный проект. Его готовит компания, имеющая специальную лицензию на работу с объектами культурного наследия. Летом проект пройдет историко-культурную экспертизу, затем – госэкспертизу. Ожидается, что все необходимые документы будут получены к лету следующего года. В компании говорят, что когда проект будет готов и согласован с собственником здания – государством, его не будут скрывать от горожан.

По словам Владимира Сучилова, компания намерена максимально приблизить облик здания к первозданному. И его внешний вид, и внутренняя планировка являются предметом охраны, так как здание – объект культурного наследия федерального значения. В какую сумму обойдется восстановление «Мадрида», в компании пока сказать затрудняются – проектно-сметная документация еще не разработана. Но уже известно, что большая часть площади здания после реконструкции станет действующей гостиницей.

Напомним, «Мадрида» был построен в 1933-1938 годах по проекту архитекторов Виктора Безрукова и Петра Оранского, последний стал впоследствии главным архитектором Свердловска. Также в проектировании принял участие знаменитый выпускник немецкой архитектурной школы «Баухауз» Бела Шефлер. Изначально дом должен был стать гостиницей, в которой нуждался только что пущенный машиностроительный гигант – завод «Уралмаш». В начале 30-х годов XX века на предприятие устремилось множество инженеров и конструкторов, их нужно было где-то размещать. Однако уже в процессе строительства назначение здания изменилось: в СССР хлынули беженцы из Испании, где разразилась Гражданская война, а позже установился фашистский режим генерала Франко. Советские граждане горячо поддержали испанцев и отдали им новый дом. Тогда-то журналисты и прозвали его «Мадридом». В годы войны здесь располагался эвакогоспиталь, после – рабочее общежитие. В 1990-х годах общежитие закрыли. Потом на протяжении почти 20 лет в нем менялись арендаторы, но ни один не смог содержать здание полностью. Последние годы оно заколочено и просто разрушается. Екатеринбургские девелоперы обсуждали возможность вернуть его к жизни, но ни один из них так и не решился за это взяться.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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