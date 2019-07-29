Названа дата открытия Дома дружбы имени Мао в бывшей гостинице «Мадрид»

Открытие Дома дружбы Мао в здании бывшей гостиницы «Мадрид» на Уралмаше планируется приурочить к празднованию 130-летия со дня рождения Мао Цзэдуна, которое пройдет в 2023 году. Проект реализует Российско-Китайский центр по Уралу и Сибири (РКЦ) совместно с партнерами.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе организации, эту идею поддержал представитель канцелярии ЦК Коммунистической партии Китая Ли Чжуовей. Отметим, что Ли Чжуовей является сыном бывшего руководителя службы безопасности Мао Цзэдуна, который на протяжении 23 лет отвечал за охрану вождя и около 29 лет провел рядом с ним.

«Ли Чжуовей отметил важность открытия в Екатеринбурге Дома Дружбы Мао. Квинтэссенцией центра станет музейная экспозиция, посвященная историческому событию – визиту в столицу Урала председателя Центрального народного правительства КНР и руководителя Коммунистической партии Китая Мао Цзэдуна. Также здесь разместятся отель, ресторан, зал торжественных приемов и коммерческие помещения», – уточнил исполнительный директор Российско-Китайского центра по Уралу и Сибири Юрий Бабонов.

Кроме того, китайская сторона окажет поддержку в поиске инвесторов и в создании на историческом участке «Великого чайного пути» в деревне Кашино (Сысерть) загородной усадьбы Дома Дружбы Мао – Российско-Китайского культурно-туристического центра. Объект расположится на площади в 8 га. Здесь возведут пансионат, МФЦ «Международный офисный центр», спа-салон и медицинский центр.

Напомним, гостиница «Мадрид», объект культурного наследия федерального уровня, была построена в 1933-1938 годах по проекту архитекторов Виктора Безрукова и Петра Оранского, последний стал главным архитектором Свердловска. Также в проектировании принял участие знаменитый выпускник немецкой архитектурной школы «Баухауз» Бела Шефлер. Изначально дом должен был стать гостиницей, в которой нуждался только что пущенный машиностроительный гигант – завод «Уралмаш». В начале 30-х годов XX века на предприятие устремилось множество инженеров и конструкторов, их нужно было где-то размещать. Однако уже в процессе строительства назначение здания изменилось: в СССР хлынули беженцы из Испании, где разразилась Гражданская война, а позже установился фашистский режим генерала Франко. Советские граждане поддержали испанцев и отдали им новый дом. Тогда-то журналисты и прозвали его «Мадридом». В годы войны здесь располагался эвакогоспиталь, после – рабочее общежитие.

В 1990-х годах общежитие закрыли. Потом на протяжении почти 20 лет в нем менялись арендаторы, но ни один не смог содержать здание полностью. Последние годы оно было заколочено и просто разрушалось. Екатеринбургские девелоперы обсуждали возможность вернуть его к жизни, но ни один из них так и не решился за это взяться.

Екатеринбург, служба информации

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