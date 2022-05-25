Где стоять Краснознаменной группе: мнения горожан (ВИДЕО)

В Екатеринбурге продолжается дискуссия о том, где должна стоять обновленная Краснознаменная группа. Съемочная группа «Нового Дня» вышла на улицы, чтобы спросить об этом непосредственно у горожан.

Горожане о месте установки Краснознаменной группы

Оказалось, что помнят этот памятник не все. А среди тех, кто помнит, мнения разделились. Довольно большое число опрошенных считает, что группу следует поставить там, где наиболее многолюдно. Среди таких мест называют перекрестки улиц Ленина и Гагарина или Героев России и Стрелочников – возле Железнодорожного вокзала. А кто-то ответил, что Краснознаменная группа будет более уместна на Уралмаше, так как именно там в годы Великой Отечественной войны уральцы ковали победу, за что город и был награжден Орденом Ленина.

Как уже сообщал «Новый День», памятный знак сейчас находится на реставрации в Первоуральске. До 30 мая на сайте мэрии проходит голосованию по выбору нового места установки символа.

Екатеринбург, Елена Владимирова, Дмитрий Бутаков

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