В Екатеринбурге стартовала фестивальная неделя в честь 300-летия

В Екатеринбурге началась фестивальная неделя в честь юбилея города. Каждый день в Историческом сквере будут идти концерты и шоу. Первое выступление в рамках фестивальной недели на Плотинке прошло накануне вечером. На сцене выступили ведущие солисты «Урал Оперы», которые исполнили отрывки из самых известных музыкальных произведений.

Сегодня – снова классика. В 20:00 на Плотинке «Урал Опера Балет» впервые представит на открытом воздухе музыкально-драматическую историю о Петре Первом в формате оперы-читки. Это будет музыкальное повествование о жизни Петра Первого – с момента его восшествия на престол до победы над шведами. Сочиняя оперу «Петр Первый», композитор Андрей Петров обращался к старинным песням, приветственным кантам, церковным распевам и скорбным причетам, известным в петровские времена. Все это позволяет воссоздать и прочувствовать атмосферу той эпохи, когда был основан Екатеринбург.

15 августа будет «особым» днем, посвященным инклюзии. На главной сцене в 15:00 пройдет большая концертная программа: будут выступления инклюзивных коллективов из Екатеринбурга, покажут спектакль с оркестром «Услышать невидимое» с участием незрячей виртуозной пианистки Василисы Карпенко. В 17:00 театр неслышащих актеров «Недослов» из Москвы покажет детский спектакль «Коробка с карандашами» о том, как творчество и безграничная детская фантазия делают возможным все, что только захочется. А в 20:50 зрители постарше смогут подпеть известным музыкальным хитам – «Недослов» представит спектакль-концерт «О тебе», в котором поднимаются близкие всем темы любви, расставаний и новых встреч. Все песни будут исполнены на языке жестов.

16 августа будет Днем танца в Историческом сквере. На главной сцене с 13 до 20 часов будут выступать именитые коллективы Екатеринбурга и приглашенные гости. Хэдлайнеры – Уральский государственный академический народный хор и Государственный ансамбль народного танца «Ингушетия». В 16 часов будет экспериментальный современный блок: на сцене предстанут танцовщики, которые любят придумывать все новое и поражать зрителей возможностями человеческого тела. Хэдлайнером этого блока будут «Провинциальные танцы». А в 19 часов начнутся массовые танцевальные шоу от местных школ танца: INFINITY, FORSAGE, Hip-hop Unite и других. Завершит День танца выступление балета Аллы Духовой «Тодес» – в 20:00.

17 августа – День моды и стиля. Главным событием этого дня станет приезд в Екатеринбург известного российского дизайнера Игоря Гуляева, который проведет творческую встречу с жителями города и свой показ-шоу коллекции. Завершится деньт финалом конкурса «Мисс Екатеринбург». Ведущим будет Дмитрий Хрусталев.

18 августа – в Историческом сквере будут выступать дети. Концертная программа начнется в 13:30, а гала-концерт – в 19 часов. Вести его будут российская теле- и радиоведущая, журналистка, певица и актриса Тутта Ларсен с дочкой Марфой. А вечером – в 21:30 – откроют новый фонтан от Сбера. Обещают много комбинаций света и струй воды.

Ну а завершится фестивальная неделя традиционным Днем города. Он пройдет в субботу, 19 августа. Посмотреть обширную программу юбилея можно на официальном сайте.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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