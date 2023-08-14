Средний Урал получил последнюю порцию летней жары

На Средний Урал ненадолго вернулась жара. Пришедший несколько дней назад с севера антициклон обеспечит теплую и сухую погоду на всю неделю. Небольшие дожди вероятны лишь на севере Свердловской области.

«Температура воздуха в период с 15 по 18 августа ночью составит 11-16°, днем 26-31°. В выходные дни 19-20 августа на регион надвинется арктический атмосферный фронт. Кратковременный дождь пройдет во многих районах Урала, в Екатеринбурге осадки вероятны 20 августа. Летнее тепло пойдет на убыль. В субботу, 19 августа, похолодает на севере Свердловской области, дневная температура составит 19-24°. В воскресенье прохлада охватит весь Уральский регион, температура понизится ночью до 8-13°, днем ожидается 13-18°», – сообщила главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.

Напомним, на этой неделе проходит празднование 300-летие Екатеринбурга. Огромное количество фестивалей и концертов на открытых площадках будет идти каждый день до 20 августа.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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