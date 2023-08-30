В Екатеринбурге вскрыли капсулу времени из 1973 года. Внутри оказались книги о Ленине и советские сувениры (ФОТО)

В музее истории Екатеринбурга вскрыли капсулу времени, которая 50 лет хранилась в Историческом сквере. В ней оказались 24 предмета, упакованные в плотный полиэтилен: книги, номера газеты «Вечерний Свердловск», журналы «Урал» и «Уральский следопыт», пленки с записями, грамоты и открытки в честь 250-летия Свердловска. Все содержимое очень хорошо сохранилось, констатировали музейщики.

Вскрытие капсулы проводилось под присмотром работников Уралхиммаша – на этом заводе 50 лет назад был изготовлен контейнер для послания. После снятия крышки присутствующие ощутили специфический запах металла и полимеров. Сотрудники музея аккуратно достали из контейнера вещи, пересчитали их и составили протокол. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов торжественно зачитал вслух «Письмо свердловчанам XXI века».

«Дорогие наши потомки, свердловчане 2023 года! К вам, нашим внукам и правнукам, обращаем мы это письмо. Пусть через толщу десятилетий оно донесет до вас стук наших сердец, устремленность мыслей, ощущение огромной гордости, которую испытываем мы, отмечая 250-летие нашего города», – так начинается послание из прошлого. Письмо находилось в украшенной деревянной папке.

Среди содержимого капсулы оказались книги «Ленин об Урале», «Ленин в сердцах уральцев», «Очерки истории Свердловска», «Дела и люди Уралмаша», «Герои трудовой славы», «Яков Михайлович Свердлов», «Золотые звезды свердловчан», произведения писателей Павла Бажова и Юрия Трифонова. Также в упаковке обнаружилось много сувенирной продукции, посвященной 250-летию города.

«Меня заинтересовал бланк почетной грамоты 50-летней давности, а еще приглашение на главное городское собрание и программа торжественных мероприятий. Оказалось, что на 250-летии города была приглашенная звезда – знаменитый советский танцовщик Махмуд Эсамбаев. Мне довелось даже бывать на его концертах, хотя это было очень давно. Материалы очень интересные, и с ними еще надо поработать. Нужно найти аппаратуру, чтобы воспроизвести аудиозаписи почетных горожан Свердловска. Мне самому очень интересно послушать, какое напутствие жителям 2023 года оставила на пленке Анна Николаевна Бычкова – единственная женщина, которая занимала должность главы города. Логика формирования послания из капсулы времени говорит о том, что наши предшественники хотели оставить правдивый портрет Свердловска 1973 года», – поделился впечатлениями Алексей Орлов.

Больше месяца сотрудники музея потратят на изучение содержания документов и предметов из капсулы времени. Часть вещей станет экспонатами выставки, которая пройдет с 12 октября по 19 ноября в музее истории Екатеринбурга. Вскрытая капсула также будет выставляться в главном зале музея, а затем переедет на выставку «Наука в большом городе», посвященную научно-техническим достижениям Урала в XX веке.

«Пожалуй, меня все удивило в содержимом капсулы времени. До вскрытия мы оглашали официальный список, но далеко не все предметы были поименованы. Например, точный состав тех же книг был неизвестен. Поэтому сегодня мы увидели много любопытных вещей. Мы запротоколировали 24 предмета. Но необходимо распаковать отдельные издания, так что эта цифра может еще измениться», – рассказал «Новому Дню» директор музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев.

Отметим, что по сохранившимся документам, в капсуле должны были находиться документальные ленты – хроника судебного заседания и пятиминутный фильм о медицинском вытрезвителе. Среди упаковок есть бобина с пленкой, что на ней записано – пока неизвестно. Обещанной аппаратуры для воспроизведения видео в капсуле не было. Поэтому музейщикам нужно искать подходящую технику для работы с этими материалами.

Новая капсула времени в честь 300-летия Екатеринбурга будет заложена 18 ноября – в исторический день рождения города. Сейчас на сайте мэрии идет сбор пожеланий горожан, что положить в капсулу. Окончательный список предметов для послания в будущее будет оглашен позже.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Семен Саливанчук

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