В Екатеринбурге извлекли капсулу времени, пролежавшую 50 лет на Плотинке (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге сегодня торжественно извлекли капсулу времени, которая хранилась на Плотинке с 1973 года.

Закладка капсулы времени. 1973 год

Рабочие сняли чугунную крышку железобетонного колодца и подняли запечатанный металлический контейнер. За церемонией следили несколько сотен горожан и приглашенные политики. В частности, на площадке были экс-губернатор Эдуард Россель и бывший мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий (они обнялись при встрече), бывшие градоначальники Александр Якоб и Александр Высокинский, действующий мэр города Алексей Орлов, бизнесмен Дмитрий Пумпянский, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

«В честь 250-летия Свердловска наши предшественники заложили послание потомкам. Нам всем очень интересно узнать, что же хранится в капсуле. Нам интересно посмотреть портрет жителя Свердловска 1973 года. Сегодня здесь присутствуют свидетели того исторического события – тогда они были маленькими, а сегодня пришли вместе с детьми и внуками. Это значит, что сохраняется преемственность поколений, и мы вступаем в четвертое столетие нашей славной истории славного города Екатеринбурга», – выступил Алексей Орлов с приветственной речью.

Поднятую капсулу толпа встретила аплодисментами. Она простоит на Плотинке в течение выходных, чтобы все желающие могли сфотографироваться с артефактом и прикоснуться к истории города. Вскрытием контейнера будут заниматься сотрудники музея истории Екатеринбурга. Дату открытия объявят позже.

Новая капсула времени с посланиями горожан будет заложена 18 ноября – в исторический день рождения Екатеринбурга. Ее будут хранить до 2073 года.

Капсула времени

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Владислав Тринько

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