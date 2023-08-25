Капсулу времени с Плотинки вскроют 30 августа

В музее истории Екатеринбурга огласили время вскрытия капсулы времени, заложенной в год 250-летия Свердловска в 1973 году.

Контейнер с посланием откроют 30 августа в 12:00 в присутствии специальной комиссии. В нее входят директор музея Игорь Пушкарев, заместитель директора по музейным фондам Алена Союрова, специалист по учетно-хранительской деятельности музея Наталья Аношина, реставраторы Альбина Емельянова и Максим Малых, заведующий научно-информационный отделом музея Евгений Бурденков, начальник управления культуры Екатеринбурга Илья Марков и мэр города Алексей Орлов.

Напомним, капсулу времени извлекли из колодца в Историческом сквере 18 августа. После Дня города ее транспортировали в музей истории Екатеринбурга. По сохранившимся документам, внутри капсулы должно находиться обращение к свердловчанам 2023 года, схема Генерального плана 1973 года, статистические данные о городе и населении, книги, видовые и документальные фильмы, видеозаписи выступлений знаменитых людей Свердловска, киноленты некоторых театральных постановок и записи выступлений художественных коллективов, записи песен о Свердловске. В том числе в капсуле лежит видеозапись судебного процесса и 5-минутный фильм о вытрезвителе, а также технические средства для воспроизведения изображения и звука.

После вскрытия все материалы и документы будут переданы в музей истории Екатеринбурга на изучение научным сотрудникам и реставраторам. Некоторые предметы станут экспонатами выставки, она пройдет в МИЕ с 12 октября по 19 ноября. Новая капсула времени на Плотинке будет заложена 18 ноября – в исторический день 300-летия Екатеринбурга.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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