Книги и докфильм о вытрезвителе: что лежит в капсуле времени на Плотинке, которую вскроют в День города (ФОТО)

Сотрудники музея истории Екатеринбурга приоткрыли тайну содержимого капсулы времени на Плотинке, которая дожидается вскрытия в день празднования 300-летия уральской столицы. Новое послание потомкам планируется заложить 18 ноября 2023 года – в исторический день рождения города, а пока мэрия собирает идеи и предложения от горожан.

По словам историка Евгения Бурденкова, концепцию капсулы времени придумал свердловский архитектор Петр Деминцев. За реализацию проекта отвечал экспериментальный цех НИИ химмаш. Там изготовили большой цилиндр из нержавеющей стали, в который и поместили послание свердловчанам 2023 года. В день празднования 250-летия Свердловска капсулу торжественно опустили в железобетонный колодец на глубину 2,5 метра и закрыли чугунной крышкой.

Очевидцем этого события был известный уральский режиссер Алексей Федорченко: «Тогда я учился в первом классе. Увидеть закладку капсулы смог только потому, что сидел на плечах у папы. На Плотинке было очень много людей. Мне запомнилось, что день был очень холодным, и почему-то в памяти осталась береза, которая росла из стены неподалеку. Еще помню, в тот год во всех школах проходил конкурс детских рисунков, которые потом опускали в капсулу. Вдруг сейчас там лежит и моя картинка? Раньше казалось, что 50 лет – это нереально длинный срок. Но вот мы и дожили до этого».

В музее истории Екатеринбурга хранится перечень вещей, которые были заложены в капсулу времени. Помимо послания к будущим поколениям там оставили схему Генерального плана и статистические данные о городе, книги и записи песен, киноленты о театральных постановках, видовые и документальные фильмы о городе. Любопытно, что советские граждане решили сохранить и свидетельства обычной городской жизни. В капсуле времени должна храниться видеозапись судебного процесса и пятиминутный фильм из медицинского вытрезвителя.

«Мы планируем вскрыть капсулу времени 18 августа. Дальше нам понадобится время, чтобы расшифровать все содержимое. Интересно, что в капсулу, помимо документальных видеохроник, заложили еще и аппаратуру для их просмотра. В новой капсуле времени нам тоже нужно предусмотреть этот момент, ведь технический прогресс за 50 лет может сильно измениться», – рассказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

По его словам, новая временная капсула будет изготовлена из карбона. Что в нее положат, пока неизвестно. Мэр предложил горожанам самим принять решение. «На сайте к 300-летию Екатеринбурга есть раздел, посвященный капсуле времени. Любой житель может заполнить анкету и написать свои идеи. Администрация города будет все это собирать. Конечно, мы еще посмотрим, какое послание нам оставили предшественники. Будем ориентироваться на него, чтобы соблюсти традиции. Пока есть предложение оставить в капсуле генплан развития Екатеринбурга, чтобы следующие поколения могли увидеть, что удалось сделать, а что нет. Вероятно, будут в капсуле и какие-то личные вещи. Так что ждем предложений от горожан», – сообщил Орлов.

Директор музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев рассказал «Новому Дню», что обсуждается идея оставить в капсуле собрание личных свидетельств и впечатлений горожан, причем не подцензурных. Идут споры, в каком формате все это нужно сохранить – бумажном или электронном. «Мы собираем разные идеи, вплоть до самых безумных. Например, было предложение взять у каждого жителя по волосу и сплести из них парик – такой вот генетический портрет екатеринбуржцев 2023 года. Кто-то в шутку предлагал положить в капсулу времени бутылку водки. Так что предложений много, есть из чего выбирать», – отметил собеседник агентства.

«Новый День» накануне 299-летия Екатеринбурга также проводил опрос жителей о послании в капсуле времени. Догадки и предположения горожан можно посмотреть в нашем видео.

Что лежит в капусле времени. Мнения горожан

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Семен Саливанчук

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