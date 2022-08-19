Известные екатеринбуржцы ответили, что в капсуле времени на Плотинке и что бы положили в следующую (ВИДЕО)

Через год, в 2023-м, когда Екатеринбургу исполнится 300 лет, наконец-то вскроют капсулу времени, которая была заложена в день 250-летия города на Плотинке. Накануне 299-летия уральской столицы «Новый День» поговорил с известными екатеринбуржцами, чтобы узнать, что, по их мнению, оставили потомкам свердловчане 1973 года и какое послание и символы нам стоит передать тем, кто будет жить на месте современного Екатеринбурга через 50 лет.

Главный нарколог Свердловской области Олег Забродин справедливо предположил, что в капсуле времени находится послание. «Думаю, это послание будущим поколениям, которое уже живут при наступившем коммунизме. Думаю, там написано что-то вроде «как вам повезло, что вы дожили до этого времени и в каком счастливом времени вам довелось жить». Ну, и что они нам где-то отчасти завидуют, – сказал собеседник агентства. Говоря о том, что бы он сам написал потомкам, которые будут жить через 50 лет, Олег Забродин сказал, что ему даже думать не надо. – Я бы написал: «Берегите природу, экологию, потому что лес восстановить за несколько лет невозможно. Завод можно построить, огромный дом тоже, но природу, лес особенно – не восстановить за такой короткий период. Это самая большая проблема, если говорить о глобальном», – сказал собеседник агентства.

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в беседе с «Новым Днем» заметил, что в капсуле, должно быть, лежит послание, в котором записаны несбывшиеся мечты людей, живших 50 лет назад. «Я думаю, там пожелание жить при коммунизме, не знать войн, слетать на Марс и так далее, не сбылось ничего. Самая настоящая капсула времени, единственная настоящая, которую я видел за всю свою жизнь, это в здании драматического театра в Нижнем Тагиле, про который все думали, что его строили комсомольцы, а бригада зеков написала, кто его строил на самом деле. И сказали, что «Дай бог вы доживете до тех времен, когда в Советском союзе не будет рабства». Вот это была настоящая капсула времени, подлинник хранится прямо там, в здании театра, – поделился он. – А про будущее я скажу – в будущем когда-нибудь все будет хорошо».

Боец клуба «Архангел Михаил», президент Академии единоборств РМК Иван Штырков рассказал «Новому Дню», что на Плотинке хранится что-то, что связано с историей Урала промышленного. «Мне кажется, в капсуле времени должно быть что-то вроде детали от горно-добывающего механизма или кусочка металла, связанного с Уралом, а в послании, как мне кажется, может быть сказано что-то о том, что мы, живущие 50 лет спустя, должны идти вперёд, развиваться, не останавливаться на достигнутом и не посрамить то, чего достигли наши предки, – предположил он. – А если бы мне пришлось писать послание потомкам, которые будут жить в 2073 году, я бы написал так: «Оборачивайтесь иногда назад и смотрите на прожитые вами года, оценивайте, насколько вы полезны своим близким, семье, городу, стране, обществу. Анализируйте себя и отвечайте сами себе – а сделал ли я что-то полезное? Достойный ли я человек? Достойно ли живу? С целью, с пользой, с мечтой».

Эксперт по госзакупкам Екатерина Петрова тоже высказала свою точку зрения по поводу того, что зарыто на Плотинке, в разговоре с «Новым Днем». «Я думаю, что там какие-то советские лозунги, плакаты, а пожелания… Мне кажется, там послание в духе Советского Союза. Они могли пожелать нам строить коммунизм дальше, и, я думаю, у нас все к этому и идет, послание предков мы выполним, – заметила она. – Я бы положила что-то предметное, что бы символизировало нынешнюю эпоху, чтобы потомки сидели и гадали, что бы это могло значить. Обломок телебашни, у меня он сохранился, может быть кусочек забора из сквера – какие-то такие вещи, которые про нынешнюю эпоху именно нашего города, не страны в целом. Символично, что я только про обломки сказала, обломки настоящего. А пожелание – не про… [потерять] все, что они имеют, как это случилось у нас. Хотя сквер мы не потеряли, но много есть вещей, которые мы в Екатеринбурге упустили, выборы городского главы, например. И если наши предки послали нам в будущее пожелание счастливого коммунизма, я бы пожелала выстраивать счастливую демократию. И мира во всем мире, чтобы старались не воевать.

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Максим Иванов, рассуждая о содержимом послания внутри капсулы времени, тоже вспомнил, что советские граждане стремились построить коммунизм. «Я думаю, в послании говорилось, как вам там живется при коммунизме, и наверное передавали нам привет с надеждой, что при коммунизме живется лучше, чем при развитом социализме. Живется лучше в том плане, что мир во всем мире, нет войн, нет рабства, нет угнетения, – заметил он. – Я бы пожелал [следующим поколениям], чтобы в будущем, через 50 лет, мы действительно жили в процветающем мире, где нет войн, нет насилия, и не в однополярном, а в равноправном мире. В капсулу сейчас можно было бы положить какой-нибудь гаджет, и через 50 лет мы бы поняли, на какой ранней стадии развития мы были».

Главный редактор РИА «Новый День» Полина Румянцева заметила, что внутри капсулы должно быть что-то символичное. «Поскольку для советской власти всегда был важен символизм, думаю, там могут лежать газета «Правда» от дня заложения капсулы, значок или партбилет члена КПСС и флаг. Это должно было убедить закладчиков в первую очередь в том, что идеалы страны верны и досягаемы и тот самый коммунизм и светлое будущее будут построены, – рассказала она. – В своём послании я бы написала о том, как важно делать все, чтобы все жили долго, счастливо, мирно и по возможности долго, потому что ситуация в мире может измениться в любой момент, поэтому надо беречь мир и себя. А еще я бы положила туда две баночки: одну с нефтью как память о прошлом, ведь вокруг нее крутится все в мире сейчас, а вторую – с чистым воздухом, например, с запахом леса после дождя. Открываешь, вдыхаешь – и он почти сразу улетучивается, как символ того, что нужно беречь и как быстро все мы можем потерять».

А еще мы спросили, что думают о капсуле времени и послании потомкам другие екатеринбуржцы – и устроили уличный опрос.

Что лежит в капусле времени. Мнения горожан

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Екатерина Норсеева, Евгения Вирачева, Дмитрий Бутаков

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