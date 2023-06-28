Новая екатеринбургская капсула времени будет высотой 140 см

Сегодня журналистам презентовали капсулу времени, которая будет заложена взамен прежней в исторический день рождения Екатеринбурга, 18 ноября 2023 года.

По своим масштабам она практически идентична прежней – около 140 сантиметров в высоту и 60 сантиметров в диаметре. Но изготовлена не из стали, а из карбона, который не подвержен химическому воздействию и коррозии.

На капсулу нанесли логотип 300-летия Екатеринбурга. Эту работу сотрудники предприятия выполнили на глазах журналистов.

Что именно будет положено в новую капсулу, решат сами екатеринбуржцы. Сбор предложений продлится до октября 2023 года.

Содержимое прежней капсулы после вскрытия, 18 августа, в День города, передадут в музей истории Екатеринбурга.

Напомним, капсула времени, которая хранится сейчас на Плотинке, была заложена в Свердловске в честь 250-летия города в 1973 году. В нее горожане положили письма, фотографии, кинопленки.

Накануне 299-летия уральской столицы «Новый День» поговорил с известными екатеринбуржцами, чтобы узнать, что, по их мнению, оставили потомкам свердловчане 1973 года и какое послание и символы нам стоит передать тем, кто будет жить на месте современного Екатеринбурга через 50 лет.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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