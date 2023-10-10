Послание на 350-летие Екатеринбурга заложат в старую капсулу времени

Капсула времени, извлеченная в День города на Плотинке, станет контейнером для послания потомкам в 2073 год. Об этом сообщили в пресс-службе музея истории Екатеринбурга. Перечень предметов для новой капсулы времени уже определен. Закладка послания запланирована на 18 ноября – в исторический день рождения уральской столицы.

Напомним, большой цилиндр из нержавеющей стали был изготовлен по спецзаказу в экспериментальном цехе НИИхиммаш. Контейнер пролежал в железобетонном колодце 50 лет и был поднят 18 августа 2023 года, накануне празднования 300-летия Екатеринбурга. Капсула времени станет центральным экспонатом выставки-распаковки «Вскрытие показало», которая откроется 12 октября в музее.

В экспозиции также будут представлены памятные сувениры, собранные в честь 250-летия Свердловска, многочисленные книги, архивные документы и подшивки уральских газет. Например, несколько выпусков газеты «Вечерний Свердловск» и номер «Уральского следопыта» за ноябрь 1973 года. Посетители также смогут послушать записи голосов почетных граждан Свердловска: единственной в истории Екатеринбурга женщины-мэра Анны Бычковой и вальцовщика Верх-Исетского завода Максима Финогенова.

Кроме того, музей предлагает посетителям собрать свой образ Екатеринбурга 2023 года. Для этого на выставке оставят альтернативную капсулу времени – прозрачный резервуар. Горожане могут оставить в нем собственные артефакты, олицетворяющие современный город. МИЕ сохранит эти образы для потомков в составе отдельной, неделимой коллекции.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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