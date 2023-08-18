300 фактов о Екатеринбурге. В городе заложено 15 капсул времени

Факт № 209. За последние 70 с лишним лет жители Екатеринбурга заложили около 15 посланий в будущее. Самая знаменитая капсула времени хранится в Историческом сквере. Она была торжественно заложена 18 ноября 1973 года в честь 250-летия Свердловска. Кроме писем к потомкам в капсуле находятся книги, киноленты, записи песен и даже аппаратура, чтобы было на чем смотреть документальные фильмы. Капсула времени на Плотинке станет первой, которую вскроют с советского времени. В ноябре 2023 года на этом же месте заложат новое послание, отправленное на 50 лет вперед.

Но есть капсула времени еще старше. Послание «Что ты знаешь о войне?» покоится возле танка Т-34 у входа в парк Победы на Уралмаше. Плита будет вскрыта 9 мая 2045 года – в 100-летнюю годовщину победы в Великой Отечественной войне.

Еще две капсулы времени к 100-летию Свердловской железной дороги были заложены в 1978 году. Они хранятся на территории локомотивного депо на станции Свердловск-Пассажирский и у постамента памятнику первому паровозу. Эти послания вскроют в 2028 году.

В 1980-е годы распространилась практика закладки капсул времени в честь юбилеев заводов. В 1980 году была заложена капсула по случаю 50-летия института «Уралгипротяжмаш», в 1983 году – в честь 50-летия Уральского завода тяжелого машиностроения, а также Компрессорного завода. Очередные послания потомкам в капсуле времени были заложены в 1984 году, в честь полувекового юбилея завода «Уралэлектротяжмаш», а в 1985 году была заложена еще одна капсула, к 30-летию Уральского института железнодорожного транспорта.

В ХХI веке в Екатеринбурге тоже делали «закладки» в будущее. В июне 2006 года возле Дворца молодежи поместили капсулу с письмами школьников к 60-летию победы в Великой Отечественной войне, ее вскроют в 2045 году.

В 2011 году необычную капсулу в виде огромной флешки заложили участники фестиваля «Стенограффия». В металлическую коробку положили USB-носитель с фотоархивом команды «Стрит-арт» и фотоснимками уличных художников. По задумке авторов, «флешка» должна храниться четверть века, до 2036 года.

В 2012 году на площадке возле ЦК «Урал» заложили капсулу «С самым длинным посланием мира». В контейнере спрятан огромный 487-метровый свиток из склеенных писем, которые написали около 700 школьников. Послание закладывалось сроком на 100 лет. Каменную плиту вскроют только в 2112 году.