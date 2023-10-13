В ноябре в Екатеринбурге заложат сразу две капсулы времени: старую и новую

В исторический день рождения Екатеринбурга в ноябре будут заложены сразу две капсулы времени – старая и новая. Об этом рассказал глава города Алексей Орлов.

«Одна из них будет символом связи поколений, традиций. В нее будут заложены свидетельства горожан и документы о Екатеринбурге наших дней. И разместим мы это все в той же капсуле, которая была впервые заложена в 1973 году. Она уже сама по себе стала выразительным артефактом эпохи, демонстрацией мастерства уральских рабочих и инженеров: великолепно выдержала требуемый изначально срок – и явно выдержит еще столько же, если не больше», – написал Алексей Орлов в телеграм-канале.

В новом контейнере, изготовленном по суперсовременным технологиям, городские власти разместят послания от молодежи в возрасте от 14 до 35 лет. Капсулу предлагается вскрыть через 25 лет, в 2048 году, чтобы увидеть, что будет реализовано из задуманного.

Напомним, контейнером для капсулы времени 1973 года стал большой цилиндр из нержавеющей стали, изготовленный по спецзаказу в экспериментальном цехе НИИхиммаш. Контейнер пролежал в железобетонном колодце 50 лет и был поднят 18 августа 2023 года, накануне празднования 300-летия Екатеринбурга. Капсула времени стала центральным экспонатом выставки-распаковки «Вскрытие показало», которая открылась 12 октября в музее истории.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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