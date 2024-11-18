В Екатеринбурге отреставрировали купол цирка

В Екатеринбурге закончили реставрацию внешнего купола цирка. Рабочие восстановили защитный слой арматуры, провели антикоррозийную обработку и покрасили сооружение в белый цвет. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя России.

Цирк планируют открыть после реконструкции только в 2026 году. В процессе модернизации специалисты также отремонтируют кровлю здания, усилят несущие конструкции и заменят все внутренние инженерные и слаботочные системы. В зрительном зале установят комфортные кресла с увеличенным пространством, а также современное цирковое, световое и звуковое оборудование.

Как ранее писал «Новый День», решетчатый ажурный купол является визитной карточкой не только цирка, но и всего Екатеринбурга. Несущий внешний купол через систему металлических тяг держит внутренний – рабочий купол. Подобных сооружений в мире всего два – еще одно находится в Бразилии, построенное по проекту известного латиноамериканского архитектора Оскара Нимейера.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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