Свердловская общественная палата согласилась на повышение пенсионного возраста. С оговорками

Общественная палата Свердловской области в четверг, 28 июня, провела обсуждение законопроекта о повышении пенсионного возраста.

Как рассказал в соцсети участник дискуссии, депутат Госдумы Андрей Альшевских, в ходе трехчасового обсуждения было высказано несколько предложений. «Во-первых, правительству необходимо спрогнозировать влияние реформы на экономику и рынок труда. Во-вторых, сделать упор на эффективную медицину. В-третьих, снижать нагрузку промышленных предприятий на окружающую среду. В-четвертых, исключить возрастную дискриминацию при приеме на работу. В-пятых, уделить внимание большим семьям, в том числе разрешить многодетным мамам раньше выходить на пенсию. В-шестых, снизить налоговое давление на бизнес. В-седьмых, гарантировать увеличение пенсий», – перечислил депутат.

Таким образом, принципиальное согласие общественников на реформу было получено.

Интересно, что на обсуждение пригласили далеко не всех членов Общественной палаты. Например, известный блогер Сергей Колясников (Зергулио) заявил РИА «Новый День», что его на это мероприятие никто не звал. Блогер выступает категорически против повышения пенсионного возраста. За несколько дней до заседания Зергулио опубликовал в соцсети документ, который, как сообщили ему его источники, является пособием для сотрудников государственных телеканалов. В подлинности документа он до конца не уверен, но отметил, что с позицией государственных СМИ она согласуется поразительно точно. «Аккуратно разъяснять, держать тему в низком профиле, упирать на то, что продолжительность жизни растет, по протестам – переводить тему на то, что организаторы акций пиарятся за счет актуальной темы», – вот лишь несколько пунктов из этой методички. Напомним, в ближайшее время свой отзыв на законопроект о повышении пенсионного возраста должно сформировать заксобрание Свердловской области. Тем временем региональная федерация профсоюзов уже заявила о проведении 5 июля серии митингов протеста во всех пяти управленческих округах Свердловской области. Пытаются организовать митинги и оппозиционные партии и движения, например, «Яблоко» и «Левый фронт», но не находят понимания у областного министерства общественной безопасности.

Екатеринбург, служба информации

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