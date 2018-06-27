Разрешенный умеренный протест выходит из-под контроля. Властям дано указание – как реагировать на вопросы о пенсионной реформе (ФОТО)

В регионах России набирает обороты протест против повышения пенсионного возраста. В некоторых городах уже открыто звучат призывы отправить правительство РФ в отставку. На этом фоне в Екатеринбурге, где проходят матчи ЧМ-2018, власти старательно модерируют тему доступными средствами, чтобы не дать ей испортить позитивную картинку в новостных лентах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на днях в соцсетях появилась некая методичка, которую разместившие ее пользователи называют пособием для сотрудников государственных телеканалов.

В подлинности документа пользователи до конца не уверены, но отмечают, что с позицией государственных СМИ она согласуется поразительно точно. Кроме того, некоторые тезисы из гуляющего по сети документа отчасти перекликаются с теми комментариями, которые дают по теме пенсионной реформы депутаты. «Аккуратно разъяснять, держать тему в низком профиле, упирать на то, что продолжительность жизни растет, по протестам – переводить тему на то, что организаторы акций пиарятся за счет актуальной темы», – вот лишь несколько пунктов из этой методички.

Корреспондент РИА «Новый День» задал депутатам свердловского заксо три вопроса: во сколько лет они лично хотели бы выйти на пенсию, одобряют ли они проект реформы, как относятся к митингам против нее – и получил следующие ответы.

Вячеслав Вегнер, 59 лет, беспартийный: «Вообще не хочу уходить на пенсию! Хочу вести активный образ жизни, работать, в крайнем случае курей разводить. Но это что касается лично меня. Безусловно, с пенсиями надо что-то делать. И меня очень удивляют пенсионеры, которые выступают против реформы, – ведь это для них все и делается! Другой вопрос, что к вопросу необходимо подходить комплексно. Нужны гарантии трудоустройства для людей предпенсионного возраста, возможно, какие-то квоты на рабочие места, особенно в государственных учреждениях. Что касается митингов – я против того, чтобы кто-то набирал себе на этой теме политические очки. Партии получают из бюджета ежегодно миллиарды рублей. Хотите помочь пенсионерам? Отдайте эти деньги в Пенсионный фонд».

Алексей Коробейников, 39 лет, «Единая Россия»:

«Пока для меня этот проект находится на стадии изучения. Сам я пока о возрасте выхода на пенсию не задумывался».

Еще один высокопоставленный единоросс на условиях анонимности дал понять, что его однопартийцы не комментируют эту тему именно потому, что она слишком злободневная, а понимания «как правильно» у большинства нет. «Я никогда не отказываюсь изложить журналистам свою позицию по любым вопросам. Но сейчас прошу меня понять, законопроект еще даже не рассмотрен в думе, поэтому давайте подождем», – сказал собеседник агентства.

Михаил Зубарев, 33 года, ЛДПР: «Я пока не думал об этом. Хочу долгие годы быть молодым здоровым! А вообще, я знаю много возрастных людей, которые работали и в 75, и в 80 лет, занимались любимым делом. Как только их «просили» с работы – сразу начиналось ухудшение здоровья, обострялись болезни… Понятно, что митингами, «майданами» этот вопрос не решить. Такие проблемы решаются только за столом переговоров. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказал своё мнение: в том виде, в каком реформа предлагается сегодня, принимать ее нельзя. Он предложил платить пенсии из расчёта тысяча рублей за год стажа: поработал 10 лет – 10 тысяч, 20 лет – 20 тысяч, 50 лет -50 тысяч. Надо это обсуждать? Конечно, надо. А митинги ничего изменить не смогут».

Андрей Жуковский, 38 лет, «Справедливая Россия»: «Законопроект надо или серьезно перерабатывать, или вообще отказаться от его принятия. Мне кажется, что существующий пенсионный возраст, 55 лет у женщин и 60 у мужчин, – оптимальный. Мое мнение – поднимать его не надо».

Добавим, что вообще далеко не все депутаты заксо соглашаются высказать даже свое личное мнение о проекте реформы. На вчерашнем заседании спикер Людмила Бабушкина на предложение фракции КПРФ рассмотреть проект обращения в Госдуму высказалась в том духе, что сперва проект нужно как следует изучить, после чего большинство депутатов проголосовало против внесения вопроса в повестку.

Еще интереснее обстоит дело с Общественной палатой Свердловской области. На завтра, 28 июня, в ней было назначено проведение общественной экспертизы законопроекта о повышении пенсионного возраста. Но затем экспертам было разослано письмо, в котором сообщалось об изменении формы мероприятия. Им предлагают прислать свои замечания и предложения по законопроекту на электронную почту, а лично на заседание не приходить. Будут ли туда допущены СМИ, пока неизвестно. В приемной ОПСО корреспондента РИА «Новый День» попросили перезвонить с этим вопросом во второй половине дня. По данным источников агентства, это делается для того, чтобы сформировать полностью положительный отзыв на законопроект и избежать острых дискуссий.

Отметим, что в других регионах России протест против пенсионной реформы уже проявился достаточно ярко, причем иной раз в нем принимали участие и представители власти. Например, во Владивостоке глава города Виталий Веркеенко поставил подпись под петицией против пенсионной реформы. В Саратове на митинг, организованный местным отделением КПРФ, вышли действующие депутаты. В Красноярском крае, Хабаровске и Камчатке на митингах, организованных региональными профсоюзами, участники потребовали отставки федерального правительства.

Эксперты предполагают, что изначально умеренный протест профсоюзников был согласован с Кремлем. Но ситуация начала выходить из-под контроля. Видимо, поэтому протестные акции против повышения пенсионного возраста в России были согласованы только в 30 городах. Как сообщила пресс-служба Конфедерации труда России (КТР), еще около 70 заявок были либо отклонены, либо до сих пор находятся в «подвешенном состоянии».

В Екатеринбурге на 1 июля заявились «Яблоко» и «Парнас», сначала на площадь Труда, и получили отказ. Затем они по предложению минбеза согласились на площадь у камвольного комбината, но потом минбез сам отменил свое разрешение. Та же судьба постигла заявку «Левого фронта». С какими лозунгами выйдут на митинг провластные профсоюзы, подопечные депутата Госдумы от ЕР Андрея Ветлужских, можно будет увидеть уже 5 июля, но опять же не в Екатеринбурге: профсоюзы приняли во внимание особый «футбольный» режим безопасности.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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