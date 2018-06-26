«Сдохнем на работе!»: перед заксо прошёл несанкционированный пикет против пенсионной реформы (ФОТО)

«Сдохнем на работе» – такой транспарант встретил сегодня утром депутатов заксобрания, приехавших на очередное заседание.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День» с места событий, несанкционированный пикет организовало Свердловское отделение партии «Справедливая Россия». Одним из двух молодых людей, державших транспарант, был пресс-секретарь отделения Вениамин Помазкин.

Депутаты заксо от «Справедливой России», которые присутствовали здесь же, пояснили, что партия выступает категорически против повышения пенсионного возраста. «Мы требуем либо отказа от принятия этого законопроекта, либо его существенной переработки», – заявил лидер фракции Андрей Жуковский.

Депутаты от СР уже направили в адрес председателя заксо Людмилы Бабушкиной проект обращения в Государственную думу, где объясняют свою точку зрения. Эсеры просят коллег поддержать их и направить обращение от лица всего состава заксо. С аналогичным обращением выступили и коммунисты.

В начале заседания лидер фракции КПРФ Александр Ивачев попросил включить в повестку дня рассмотрение обращения его фракции по данному вопросу, но Людмила Бабушкина заявила, что все пройдёт по регламенту – сначала документ будет рассмотрен профильным комитетом. Кроме того, она усомнилась, что Ивачев глубоко изучил проект пенсионной реформы, против которой выступает. «Вы закон- то читали?» – скептически поинтересовалась она.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Семен Саливанчук

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