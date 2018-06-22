СМИ: профсоюзы восстали против пенсионной реформы в угоду Кремлю, но ситуация выходит из-под контроля

Присоединение профсоюзов к митингам против повышения пенсионного возраста могло быть согласовано с администрацией президента. Власти понимали, что пенсионная реформа непременно приведет к протестам, а профсоюзы смогут взять на себя роль переговорщиков. Кремлю проще пойти на уступки им, чем оппозиционеру Алексею Навальному.

О том, что профсоюзы могут оттеснить оппозиционные партии и внесистемщиков и помочь народу выпустить пар, рассказали несколько собеседников «Ведомостей». По словам источников, профсоюзы будут вести переговоры с правительством о смягчении законопроекта и заодно частично восстановят свои позиции и вернут влияние.

Акции протеста, организованные профсоюзами могут проходить в неудобное время. Так участников в них будет меньше. В то же время другим пикетчикам можно будет отказать в проведении митинга, предложив присоединиться к профсоюзам. Таким образом, можно будет показать, что недовольные реформой есть, но их очень немного.

Собеседники издания предположили, что инициатором присоединения к протесту профсоюзов мог быть и не Кремль. Например, глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков дружен с секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым. Сам Шмаков отрицает обсуждение протестных акций в регионах с администрацией президента.

Впрочем, источники не исключили, что если договоренность и была, то явно не полная. Ситуация начинает выходить из-под контроля. Профсоюзы в регионах договариваются с местной системной и внесистемной оппозицией, что едва ли было согласовано с Кремлем.

«Идет игра, и, скорее всего, они заигрывают и с теми и с другими: Шмаков – очень системный человек, но они не могут оставаться в стороне от такой темы, иначе в их существовании вообще нет никакого смысла», – отметил один из собеседников.

Как сообщал «Новый День», 16 июня кабмин внес в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. Предполагается, что реформа стартует со следующего года и продлится до 2034 года. Сейчас мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины – в 55. Законопроект может быть принят в первом чтении 19 июля. Власти обещают, что результатом повышения пенсионного возраста станет увеличение пенсий на 12 тысяч в год. Инициатива правительства вызвала недовольство в регионах, в ряде субъектов Федерации прошли протестные акции. Против пенсионной реформы выступили объединение профсоюзов «Конфедерация труда России» и Федерация независимых профсоюзов России, объявив о подготовке митингов протеста по всей России. О готовящихся протестных акциях также заявили ряд политических партий и оппозиционер Алексей Навальный. Онлайн-петицию против пенсионной реформы, инициированную КТР, подписали уже свыше 2,3 млн человек.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.06.18

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