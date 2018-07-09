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Понедельник, 9 июля 2018, 10:43 мск

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В заксо начинается обсуждение пенсионной реформы: оппозиция сформировала позицию, ЕР – скрывает

На этой неделе заксобрание Свердловской области приступит к обсуждению федерального законопроекта о повышении пенсионного возраста.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на данный момент опубликованы повестки заседаний четырех из восьми профильных комитетов, в каждую из них включен вопрос «О проекте федерального закона № 489161-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» (в части повышения нормативного пенсионного возраста)». В комитете по законодательству докладчиком по этому вопросу выступит представитель областного минсоцполитики, в комитетах по бюджету и АПК – их председатели, единороссы Владимир Терешков и Сергей Никонов соответственно, в комитете по молодежной политике – вице-спикер заксо, также единоросс Владимир Власов.

Вероятно, после обсуждения в комитетах вопрос будет вынесен на последнее в этой сессии пленарное заседание – 17 июля. Пока депутаты от «Единой России» неохотно делятся своими впечатлениями от проекта реформы, а оппозиция, напротив, охотно дает комментарии – от того, что реформу проводить надо, но совсем не так (СР, ЛДПР), до того, что проводить ее нельзя ни в коем случае (КПРФ).

Добавим, что ранее законопроект обсудили в областной общественной палате. Принципиальное согласие на реформу уральские общественники дали, но с оговорками. Примечательно, что тех членов ОП, которые открыто выступали против повышения пенсионного возраста, на обсуждение не пригласили.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 09.07.18

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