Власть испугалась народного гнева: в регионах России зарубили 2/3 протестов против пенсионной реформы

Протестные акции против повышения пенсионного возраста в России согласованы только 30 городах. Как сообщила пресс-служба Конфедерации труда России (КТР), еще около 70 заявок были либо отклонены, либо до сих пор находятся в «подвешенном состоянии».

В целом в органы власти было подано около 100 уведомлений о проведении протестных акций. По результатам рассмотрения заявок, акции были согласованы в 30 городах. Протестовать разрешили в Архангельске, Астрахани, Бийске (Алтайский край), Биробиджане (ЕАО), Бологом (Тверская область), Вологде, Ижевске, Йошкар-Оле (республика Марий Эл), Казани, Кирове, Кировске (Ленинградская область), а также Комсомольске-на-Амуре, Краснодаре, Кургане, Липецке, Мурманске, Новосибирске, Омске, Оренбурге (согласована одна из двух акций, назначенных на 1 июля), Перми, Пскове, Рубцовске (Алтайский край), Саратове, Смоленске, Томске, Ухте, Хабаровске и Челябинске.

На 25 уведомлений был получен отказ в проведении уличного мероприятия. Такие запреты были выданы в Волгограде, Владивостоке, Владимире, Екатеринбурге, Ижевске, Красноярске, Набережных Челнах, Нижнем Новгорода, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Новокуйбышевске, Новосибирске, Омске, Оренбурге (отказ получила одна из акций, назначенных на 1 июля), Перми, Петропавловске-Камчатском, Ростове-на-Дону, Самаре, а также Санкт-Петербурге, Симферополе, Сыктывкаре, Уфе, Чите (2 акции) и Ярославле.

В КТР отмечают, что более полусотни заявок находится в «подвешенном» состоянии, так как местные органы власти «затягивают принятие решение по их согласованию» или выдвигают «неформальные предложения» по изменению дня акции.

«Также массовое распространение получила известная практика по изменению места проведения акции на труднодоступное, что часто де-факто является тривиальным отказом», – подчеркнули в КТР.

По прогнозам Конфедерации, акции и пикеты в ближайшие две недели могут пройти более чем в 70-ти городах.

Согласованные протесты идут уже с 16 июня (в Барнауле и Новосибирске). 18 июня акция прошла в Усолье-Сибирском, 21 июня – в Астрахани, 22 июня в Барнауле, Красноярске и Пскове, 24 июня в Новоалтайске, Сосногорске, 25 июня в Иркутске, Томске и Ульяновске.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», в Москве КТР планирует провести всероссийскую акцию 18 июня сразу после окончания чемпионата мира по футболу, так как в городах, где проводятся матчи первенства, на это время указом президента РФ были введены особые правила для проведения массовых мероприятий.

Напомним, 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. Предполагается, что реформа начнется со следующего года и продлится до 2034 года. Сейчас мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины – в 55. Законопроект может быть принят в первом чтении уже 19 июля.

Инициатива правительства вызвала недовольство в регионах, в ряде регионов уже прошли протестные акции. Против пенсионной реформы выступили объединение профсоюзов «Конфедерация труда России» и Федерация независимых профсоюзов России, объявив о подготовке митингов протеста по всей России. О готовящихся протестных акциях также заявили ряд политических партий. КПРФ готовит документы для проведения всероссийского референдума.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 26.06.18

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