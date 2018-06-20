Противникам пенсионной реформы не разрешили митинговать в центре Екатеринбурга

Министерство общественной безопасности Свердловской области не согласовало региональным отделениям «Яблока» и «Парнаса» проведение 1 июля на Площади Труда митинга против повышения пенсионного возраста.

Как рассказала РИА «Новый День» один из организаторов, Ирина Скачкова, минбез предложил им провести митинг не в центре города, а у камвольного комбината, и ограничиться одной сотней участников, хотя ранее предполагалось 500. Свое предложение в министерстве объясняют особым режимом безопасности в дни ЧМ-2018, хотя непосредственно в Екатеринбурге последняя игра состоится 27 июня. Окончательное решение «яблочники» и «парнасовцы» еще не приняли. Но в партии отмечают, что к ним начали подтягиваться и другие силы – например, некоторые левые движения и отдельные представители профсоюзного движения.

Напомним, ранее о подготовке митингов против пенсионной реформы заявила Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР), однако в Федерации профсоюзов Свердловской области пока затрудняются рассказать о конкретных планах и датах проведения акций. Зампредседателя ФПСО Алексей Киселев заявил, что информация появится 22 июня.

Кроме того, в 20 городах подали заявки на проведения митингов сторонники Алексея Навального. Екатеринбург на этот раз, как и другие города проведения ЧМ, в него не вошел.

Екатеринбург, служба информации

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