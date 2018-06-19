Федерация независимых профсоюзов поддержала протест против пенсионной реформы

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) объявила о подготовке митингов против пенсионной реформы. Соответствующее письмо направил руководителям общероссийских профсоюзов и территориальных объединений профсоюзных организаций в регионах председатель ФНПР Михаил Шмаков.

В письме главы ФНПР, которое цитирует РБК, Шмаков отмечает, что законопроект затрагивает «социально-трудовые права абсолютного большинства наемных работников» и призывает «проводить, с соблюдением российского законодательства, митинги, шествия, пикеты и другие коллективные действия против повышения пенсионного возраста».

Кроме того, глава ФНПР советует лидерам профсоюзных организаций встречаться с губернаторами и информировать их об отрицательной позиции профсоюзов. Среди предложений – инициировать заседания региональных трехсторонних комиссий с направлением протокола решений в региональные органы власти и в РТК (Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений).

Шмаков считает, что следует также донести мнение профсоюзов до депутатов Госдумы и членов Совета Федерации.

Ранее при обсуждении документа ФНПР предложила смягчить пенсионную реформу для женщин: увеличить возраст выхода на пенсию не на восемь, а на пять – до 60-ти.

Как считает Шмаков, законопроект «не учитывает множество аспектов», не содержит «внятного обоснования, что это даст каждому пенсионеру».

«Не будет никакого смысла от всех этих нововведений, если не будет расти заработная плата, если не будет расти экономика», – резюмирует он.

Между тем, работодатели на РТК одобрили инициативу правительства. При этом эксперты считают, что протесты ФНПР не опасны для власти, а сама профсоюзная организация скорее станет инструментом канализации протестных действий.

Тем не менее, по мнению политолога Аббаса Галлямова, любой «спящий институт» может проснуться.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 19.06.18

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